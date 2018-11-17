Saída de cubanos poderá deixar 611 cidades sem médicos

Médicos cubanos desembarcam no aeroporto de Havana Crédito: Reprodução/CubaTV

Mais Médicos , 611 correm risco de ficar sem nenhum profissional na rede pública a partir do Natal, após a decisão do governo de Cuba de não participar mais do programa. Segundo Mauro Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems), esse é o número de municípios que só possuem médicos cubanos. Dos 3.228 municípios atendidos apenas pelo Programa, 611 correm risco de ficar sem nenhum profissional na rede pública a partir do Natal, após a decisão do governo dede não participar mais do programa. Segundo Mauro Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (), esse é o número de municípios que só possuem médicos cubanos.

Saúde, que anunciou a abertura, na semana que vem, de edital para que médicos formados no Brasil ocupem as vagas que serão deixadas por cubanos. Numa segunda etapa, serão convocados brasileiros formados no exterior. O objetivo é que as vagas sejam repostas ainda em novembro. Representantes do Conasems vão se reunir nesta segunda-feira com o Ministério da, que anunciou a abertura, na semana que vem, de edital para que médicos formados no Brasil ocupem as vagas que serão deixadas por cubanos. Numa segunda etapa, serão convocados brasileiros formados no exterior. O objetivo é que as vagas sejam repostas ainda em novembro.

"Nossa intenção é que, à medida em que forem surgindo as vagas, os médicos brasileiros, com CRM daqui, já possam fazer opção. Nós acreditamos que existe um universo de cerca de 15 a 20 mil médicos que estão aptos a participarem do edital", disse o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Jair Bolsonaro. O ministro afirmou que vai se reunir na próxima semana com a equipe do presidente eleito

ABATIMENTO NO FIES

Fies) . Eles ingressariam no programa e, em troca, abateriam parte da dívida. A proposta será levada à equipe de transição de Bolsonaro. Como alternativa para substituir os cubanos, o Ministério da Saúde quer atrair profissionais formados pelo Programa de Financiamento Estudantil () . Eles ingressariam no programa e, em troca, abateriam parte da dívida. A proposta será levada à equipe de transição de Bolsonaro.

O Fies foi instituído em 2001 e concede financiamento a estudantes em cursos superiores pagos. Depois de formados, eles têm que pagar o empréstimo. A forma como os participantes do Mais Médicos teriam sua dívida abatida não foi definida. Não se sabe ainda, por exemplo, se haverá um desconto no salário de R$ 11.865,60 pago todos os meses aos médicos do programa.

O desafio, diz Mauro Junqueira, é conseguir repor o mais rapidamente possível os profissionais cubanos, que atendem basicamente comunidades em áreas de vulnerabilidade social, com alto índice de criminalidade, comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhos e moradores de áreas de floresta.

Algumas regiões possivelmente ficarão sem médico por um período entre 60 e 90 dias. Tudo vai depender da celeridade do Ministério da Saúde e do número de inscritos na primeira chamada. O Conselho Federal de Medicina afirmou que tem médicos disponíveis no Brasil, vamos torcer para que todos se inscrevam Mauro Junqueira

DPU) anunciou ter entrado com uma ação civil pública, na Justiça Federal de Brasília, para manter as regras atuais do Mais Médicos . Segundo a DPU, mudanças no programa, como a exigência da revalidação do diploma, precisam passar por um estudo prévio de impacto e comprovação da eficácia imediata de medidas compensatórias. Ontem, a Defensoria Pública da União () anunciou ter entrado com uma ação civil pública, nade Brasília, para manter as regras atuais do Mais Médicos . Segundo a DPU, mudanças no programa, como a exigência da revalidação do diploma, precisam passar por um estudo prévio de impacto e comprovação da eficácia imediata de medidas compensatórias.

APREENSÃO NOS MUNICÍPIOS

O anúncio do fim do convênio com Cuba afeta especialmente municípios pequenos . Em São Félix das Balsas, uma cidade de 5 mil habitantes no interior do Maranhão, a notícia gerou apreensão. Segundo a secretária municipal de Saúde, Jardeany da Silva, São Félix só dispõe de duas médicas, ambas cubanas, para cuidar de toda a população.

"A gente não sabe o que vai fazer com a saída delas. Nosso município é muito carente, e toda a população depende dos serviços públicos", diz Jardeany.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 457 cubanos atuam no Maranhão, em 167 municípios. Cidades grandes também enfrentarão dificuldades. A prefeitura de Araçatuba, município paulista com cerca de 200 mil habitantes, foi pega de surpresa. Dos 45 médicos que atendem no programa saúde da família, 23 são cubanos. A rede pública de saúde do município conta com 56 médicos e os profissionais de Cuba representam 41 % do total.

Os médicos brasileiros acham mais atraente trabalhar para planos de saúde ou clínicas particulares. É preciso buscar alternativas para que não tenha desassistência Carmem Guariente, secretária de Saúde de Araçatuba

Segundo ela, a maior dificuldade é conseguir médicos que queiram cumprir a carga horária semanal de 40 horas, de segunda a sexta-feira.