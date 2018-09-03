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Patrimônio cultural

Risco de incêndio no Museu Nacional foi denunciado há 14 anos

Instituição pegou fogo na noite deste domingo (02), em São Cristóvão, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 20:52

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 20:52

Incêndio atingiu, no começo da noite deste domingo (2), o Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte da capital fluminense Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil
Há 14 anos, em 3 de novembro de 2004, o então secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo Wagner Victer denunciou, em entrevista à Agência Brasil, os riscos de que o Museu Nacional do Rio de Janeiro poderia vir a ser destruído por um incêndio. A conversa com a repórter Daisy Nascimento ocorreu após visita ao local.
Na ocasião, o secretário disse ter ficado impressionado com a situação das instalações elétricas do museu, em estado deplorável, na avaliação: "O museu vai pegar fogo: são fiações expostas, mal conservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade para com o patrimônio histórico", denunciou então.
Nesta segunda-feira (03), ao falar novamente com a reportagem da Agência Brasil, ele relembrou a denúncia: A constatação se deu quando visitei o museu acompanhado do meu filho Francisco, então com 2 pra 3 anos. Era óbvio o risco. Estava claro na época que os princípios básicos de prevenção não estavam colocados ali. Não havia um sistema interno de sprinkler, as fiações estavam expostas, insetos preservados em material inflamável - e isso tudo em um lugar que concentrava muito do patrimônio histórico nacional, disse Victer que, atualmente é secretário de Educação do Estado.
Ele disse que se lembra bem das críticas que recebeu na época, depois da repercussão que teve a matéria. Foi um depoimento contundente e que deu muita repercussão na época. Ganhou visibilidade exatamente por eu ser secretário. Mas eu dei um depoimento como cidadão e engenheiro e não como secretário, e fui criticado inclusive por pessoas do próprio Ministério da Cultura, mas era óbvio o risco.
PROBLEMA ANTIGO
Wagner Victer ressaltou nesta segunda-feira (03) que os problemas enfrentados não só pelo Museu Nacional, mas por muitos outros espalhados pelo estado, não vem de hoje, nem do governo atual.
Este é um problema que se arrasta há muito tempo e é só observar que a minha denuncia já tem quatorze anos. Então quatorze anos já se passaram e você constata que nada foi feito. Eu fico triste: não é só pela perda de um patrimônio de 200 anos, mas de toda a base da nossa história que estava registrada ali. E isto é lamentável.
LEI ROUANET
O atual secretário de Educação considera lamentável o estado em que as coisas chegaram, principalmente porque o país tem, na Lei Rouanet, um mecanismo que pode ser utilizado para a preservação de todo esse patrimônio histórico. Mas é um mecanismo que vem sendo utilizado para promover shows, peças da broadway, de desenhos animados.
Mas é natural que após todo acidente de grande relevância se modifique a postura lá na frente, com alterações nas normas de segurança, avaliou o secretário. Espero que este acidente não seja em vão e que imediatamente o Ministério da Cultura comece a restaurar, inicialmente o prédio, e depois tentar recompor aos poucos o acervo. Mas é importante que se trabalhe para evitar que outros incêndios como esse aconteçam em outros belos lugares  e nós temos muita coisa a ser preservada.

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