Risco de incêndio no Museu Nacional foi denunciado há 14 anos

Incêndio atingiu, no começo da noite deste domingo (2), o Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte da capital fluminense Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

Há 14 anos, em 3 de novembro de 2004, o então secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo Wagner Victer denunciou, em entrevista à Agência Brasil, os riscos de que o Museu Nacional do Rio de Janeiro poderia vir a ser destruído por um incêndio. A conversa com a repórter Daisy Nascimento ocorreu após visita ao local.

Na ocasião, o secretário disse ter ficado impressionado com a situação das instalações elétricas do museu, em estado deplorável, na avaliação: "O museu vai pegar fogo: são fiações expostas, mal conservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade para com o patrimônio histórico", denunciou então.

Nesta segunda-feira (03), ao falar novamente com a reportagem da Agência Brasil, ele relembrou a denúncia: A constatação se deu quando visitei o museu acompanhado do meu filho Francisco, então com 2 pra 3 anos. Era óbvio o risco. Estava claro na época que os princípios básicos de prevenção não estavam colocados ali. Não havia um sistema interno de sprinkler, as fiações estavam expostas, insetos preservados em material inflamável - e isso tudo em um lugar que concentrava muito do patrimônio histórico nacional, disse Victer que, atualmente é secretário de Educação do Estado.

Ele disse que se lembra bem das críticas que recebeu na época, depois da repercussão que teve a matéria. Foi um depoimento contundente e que deu muita repercussão na época. Ganhou visibilidade exatamente por eu ser secretário. Mas eu dei um depoimento como cidadão e engenheiro e não como secretário, e fui criticado inclusive por pessoas do próprio Ministério da Cultura, mas era óbvio o risco.

PROBLEMA ANTIGO

Wagner Victer ressaltou nesta segunda-feira (03) que os problemas enfrentados não só pelo Museu Nacional, mas por muitos outros espalhados pelo estado, não vem de hoje, nem do governo atual.

Este é um problema que se arrasta há muito tempo e é só observar que a minha denuncia já tem quatorze anos. Então quatorze anos já se passaram e você constata que nada foi feito. Eu fico triste: não é só pela perda de um patrimônio de 200 anos, mas de toda a base da nossa história que estava registrada ali. E isto é lamentável.

LEI ROUANET

O atual secretário de Educação considera lamentável o estado em que as coisas chegaram, principalmente porque o país tem, na Lei Rouanet, um mecanismo que pode ser utilizado para a preservação de todo esse patrimônio histórico. Mas é um mecanismo que vem sendo utilizado para promover shows, peças da broadway, de desenhos animados.