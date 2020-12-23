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Em meio à pandemia

Rio deve fechar Copacabana no dia do réveillon

A ideia é evitar aglomerações, já que o bairro da zona sul é o local mais tradicional da virada de ano na cidade

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 20:08
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, em anos anteriores, sem pandemia Crédito: Gabriel Monteiro/SECO
Rio deve anunciar nos próximos dias um plano de fechamento de Copacabana no dia do réveillon. A ideia é evitar aglomerações, já que o bairro da zona sul é o local mais tradicional da virada de ano na cidade. Ainda não foi explicado oficialmente como será feito o fechamento, mas a medida deve limitar a circulação aos moradores.
O Estado já havia anunciado que o metrô só vai funcionar até 20h no dia 31, enquanto a Prefeitura cancelou as festas planejadas para a orla. Na virada para este ano, estimou-se que a festa na praia reuniu cerca de 3 milhões de pessoas.
Ambos interinos, o governador Cláudio Castro (PSC) e o prefeito Jorge Felippe (DEM) se reuniram nesta quarta-feira (23) para tratar dos dias finais do ano, especialmente o combate à pandemia. O Estado, inclusive, anunciou o repasse de R$ 66 milhões para o município enfrentar a Covid-19,  já que a Prefeitura enfrenta graves problemas financeiros - não vai, por exemplo, pagar o 13º terceiro salário dos servidores.
Tanto Castro quanto Felippe assumiram os respectivos Executivos após escândalos de corrupção afastarem os mandatários eleitos - o governador Wilson Witzel (PSC) e o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), preso na terça-feira (22).

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