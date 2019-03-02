Home
Rio coleta quase 8 toneladas de lixo durante passagem de blocos

Segundo informações do órgão, a agremiação que mais acumulou lixo no desfile foi o Rola Preguiçosa Tarda Mas Não Falha, em Ipanema, com 2,92 toneladas