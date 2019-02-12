Ricardo Boechat: A voz da indignação

Ricardo Boechat era um jornalista que cultivava a indignação e a inquietação de repórter. Mesmo estando há décadas na estrada e em cargos de chefia, não se conformava nunca com o teatro de Brasília. Era implacável na crítica, na cobrança, na denúncia.
E, apesar de ácido, preservava o bom humor. Era na profissão o que era no convívio pessoal: tinha a língua afiada e o discurso fluente, mas era sempre simpático e afável. Quando precisava, sabia ser ferino, como na famosa bronca com o pastor Silas Malafaia. Ele vinha a Vitória com frequência, com sua esposa, Veruska Seibel, que foi colega nossa em A GAZETA. Gostava de moqueca capixaba e de um bom vinho. Era simples e atencioso com todos, não tinha nada de estrela, apesar de ser estrela de primeira grandeza do jornalismo brasileiro.
Atuou nos principais veículos de comunicação do país e era uma referência para os colegas da imprensa. Combatia com especial persistência a cultura da impunidade e o cinismo da classe política. Atuava, assim, como uma espécie de porta-voz da nação, que anda tão sofrida, com tantas tragédias e escândalos. Fará muita falta, especialmente neste momento da vida nacional.
Boechat se foi, mas seu exemplo continuará vivo, servindo de referência para todos nós. Seu trabalho não foi em vão.
André Hees é editor-chefe de A GAZETA