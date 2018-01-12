Resultado do Enem será divulgado em 18 de janeiro

Por tradição, o exame busca sempre trazer assuntos voltados para os Direitos Humanos Crédito: Reprodução

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 será divulgado no dia 18 de janeiro, um dia antes do que o previsto anteriormente. A informação foi divulgada nessa sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação.

Para acessar o resultado o participante vai precisar informar seu CPF e a senha cadastrada na inscrição. Os mesmos dados serão exigidos para o acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. O Sisu oferece vagas em universidades públicas com base nas notas do Enem.