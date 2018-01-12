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Resultado

Resultado do Enem será divulgado em 18 de janeiro

Governo antecipou divulgação em um dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 12:42

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 12:42

Por tradição, o exame busca sempre trazer assuntos voltados para os Direitos Humanos Crédito: Reprodução
O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 será divulgado no dia 18 de janeiro, um dia antes do que o previsto anteriormente. A informação foi divulgada nessa sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação.
Para acessar o resultado o participante vai precisar informar seu CPF e a senha cadastrada na inscrição. Os mesmos dados serão exigidos para o acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. O Sisu oferece vagas em universidades públicas com base nas notas do Enem.
Os espelhos de correção das redações serão divulgados somente em março, 60 dias após o resultado. O mesmo ocorrerá com os treineiros, que só terão acesso a seus resultados daqui a dois meses.

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