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Luto

Repórter Fernando Caetano, ex-ESPN e Fox Sports, morre aos 50 anos em SP

A morte ocorreu nesta madrugada e muitos amigos, familiares e jornalistas lamentaram a precoce perda

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 11:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mai 2021 às 11:10
jornalista Fernando Caetano
O jornalista Fernando Caetano durante cobertura esportiva Crédito: Acervo pessoal
O mundo esportivo brasileiro amanheceu de luto e mais triste neste domingo com a notícia da morte do carismático e sempre sorridente repórter Fernando Caetano, ex-ESPN e Fox Brasil. As causas da morte não foram divulgadas, mas o jornalista havia sofrido um infarto há 15 dias, estava em recuperação e possivelmente teve uma parada cardíaca na madrugada.
Natural de Marília, interior de São Paulo, o repórter trabalhou por anos na ESPN, depois mudou-se para a Fox Sports, da qual acabou saindo após reformulação do grupo Disney no fim do ano.
Formado pela PUC de São Paulo, Fernando Caetano iniciou a carreira na rádio Jovem Pan, antes de brilhar na televisão. Atualmente morava com os pais em sua cidade natal, onde desenvolvia novos projetos para retomar a carreira.
Fernando era o tipo de repórter que todo mundo gostava. Sempre com sorriso no rosto, demonstrando alto astral e esbanjando alegria, fazia do jornalismo algo fácil. De voz marcante, não tinha medo de perguntar. Suas entrevistas eram como se batesse um papo com amigos.
A morte ocorreu nesta madrugada e muitos amigos, familiares e jornalistas lamentaram a precoce perda. "Meu coração está despedaçado, tio. Obrigada por tanto. Te amo infinito", lamentou a sobrinha Nelize.
A irmã Simone foi quem deu a triste notícia pelas redes sociais. Diversos jornalistas fizeram questão de prestar uma última homenagem ao repórter e solidariedade à família. Clubes de futebol também lamentaram a perda.
"O Corinthians lamenta a morte do repórter Fernando Caetano, que nos últimos anos passou por FOX Sports e ESPN Brasil, dentre outros veículos. O clube se solidariza com a perda e deseja força aos parentes e amigos do jornalista", postou o clube.
A despedida a Fernando Caetano será entre 10 e 14 horas deste domingo, na sala 4 do Velório Municipal de Marília.

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