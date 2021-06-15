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CPI da Covid

Renan provoca Bolsonaro sobre súbita busca por vacinas da Pfizer

O senador e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid comentou a videoconferência realizada pelo presidente Jair Bolsonaro, ministros e o presidente da Pfizer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 15:48

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 15:48

Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, durante depoimento de Mayra Pinheiro
Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, durante depoimento de Mayra Pinheiro Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado
O senador e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CovidRenan Calheiros (MDB-AL), comentou nesta terça-feira, (15), em publicação no Twitter, a videoconferência realizada, na segunda-feira (14), pelo presidente Jair Bolsonaro, os ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Carlos França (Relações Exteriores) e Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil), com o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, em uma tentativa de antecipar a entrega de vacinas contra a Covid-19 ao País.
"O Estado de São Paulo comprova que o Ministério das Relações Exteriores dava mais atenção à cloroquina do que às vacinas. Agora Bolsonaro - que não quis comprá-las - pede agilidade na entrega de novas doses. Veja que mudança a CPI já foi capaz", escreveu Renan.
Nesta última frase, o senador fez referência a uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo Estadão. O jornal divulgou e-mails originais que mostram a agilidade do governo Jair Bolsonaro para comprar cloroquina contra a covid-19, em contraposição à postura do Executivo em relação às vacinas. No caso da Pfizer, o governo demorou mais de dois meses para responder aos contatos da empresa.

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