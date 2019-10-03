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Após declarações

Renan diz que Janot causa asco e pede à OAB que o impeça de advogar

Para senador, confissão de ex-procurador-geral da República de ter planejado assassinar Gilmar Mendes é "desonra" à atividade profissional

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 07:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2019 às 07:59
O Procurador Geral da República, Rodrigo Janot  Crédito: José Cruz/Agência Brasil
 AGÊNCIA FOLHAPRESS - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) pediu ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) a exclusão e o cancelamento da inscrição do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.
No requerimento, Calheiros diz que a confissão de Janot de ter planejado o assassinato do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) "não causa apenas perplexidade: causa asco".
"Os fatos", de acordo com o senador, "demonstram desonra à atividade profissional dos advogados de maneira acachapante".
No livro "Nada Menos que Tudo" (editora Planeta), escrito com a colaboração dos jornalistas Jailton de Carvalho e Guilherme Evelin, Janot diz que foi armado ao STF em maio de 2017.
"Num dos momentos de dor aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura e por muito pouco não descarreguei na cabeça de uma autoridade de língua ferina que, em meio àquela algaravia orquestrada pelos investigados, resolvera fazer graça com minha filha", narra Janot no livro.
Renan Calheiros encerra o requerimento afirmando que "no caso de não acolhimento do pleito", "requer-se" que o órgão "aplique as sanções que entender cabíveis".

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