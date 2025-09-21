Home
>
Brasil
>
Relator do 'PL da Dosimetria' vê manifestações como 'mais do mesmo'

Relator do 'PL da Dosimetria' vê manifestações como 'mais do mesmo'

O deputado Paulinho da Força pretende se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em São Paulo, neste domingo, para tratar do calendário de tramitação

Vinícius Valfré

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 18:13

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto que pretende reduzir penas dos condenados pela tentativa de golpe, afirmou que as manifestações deste domingo (21), contra a anistia, não o farão mudar a proposta. A proposta que tramita em urgência, inicialmente chamada de PL (projeto de lei) da Anistia, passou a ser denominada PL da Dosimetria, pela relação com o tamanho das penas.

Recomendado para você

O deputado Paulinho da Força pretende se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em São Paulo, neste domingo, para tratar do calendário de tramitação

Relator do 'PL da Dosimetria' vê manifestações como 'mais do mesmo'

Também entraram no rol de pedidos dos manifestantes o fim da escala 6x1 de trabalho e a taxação dos mais ricos e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês

Ato na Av. Paulista inclui pautas do governo na manifestação contra anistia e PEC da Blindagem

Por hora, 24 mil menções sobre a PEC da Blindagem são feitas nas redes sociais, alcançando 44 milhões de internautas, revela levantamento

83% de menções sobre PEC da Blindagem nas redes sociais são negativas, segundo Quaest

"Não vi as manifestações. Foram grandes? Essas manifestações viraram mais do mesmo. Vamos nos manter firmes no nosso propósito de apresentar um relatório até terça-feira à noite ou quarta pela manhã", disse. O relator pretende se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em São Paulo, neste domingo, para tratar do calendário de tramitação da proposta. A expectativa é de que ela seja votada até a próxima semana.

Paulinho da Força, deputado federal
Paulinho da Força, deputado federal Crédito: José da Cruz/Agência Brasil

Paulinho tem uma bateria de reuniões para segunda e terça-feira, em Brasília, quando pretende se reunir com a maior parte dos líderes partidários, de governo e oposição, para discutir o texto. "Estamos convencidos de que reduzir as penas pode pacificar o país, na medida que atenderemos a maioria da população", afirmou Paulinho. O relator já afirmou que uma anistia "ampla, geral e irrestrita" está fora de cogitação. O caminho é oferecer alguma redução de pena, inclusive para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão.

O PL do ex-presidente Bolsonaro é contra uma redução de penas sem anistia aos condenados por tentar um golpe de Estado e por participação nos ato de 8 de Janeiro. Já o PT e forças governistas são contra aliviar as condenações impostas pelo Poder Judiciário nesses casos.

Com as manifestações realizadas em pelo menos dez capitais, governistas acreditam que a tramitação de propostas como a da anistia e PEC da Blindagem vão perder tração.

Leia mais

Imagem - Silva se apresenta em ato contra anistia e PEC da Blindagem em Vitória

Silva se apresenta em ato contra anistia e PEC da Blindagem em Vitória

Imagem - Ato na Av. Paulista inclui pautas do governo na manifestação contra anistia e PEC da Blindagem

Ato na Av. Paulista inclui pautas do governo na manifestação contra anistia e PEC da Blindagem

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

anistia Atos Golpistas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais