Regiões afetadas por temporal no Rio tem mutirão de limpeza

Equipes da prefeitura trabalham na contenção das encostas, remoção da lama e retirada de árvores com ameaça de queda. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) está promovendo um grande mutirão de limpeza neste fim de semana na região da Gávea e de São Conrado, na zona sul do Rio, incluindo as comunidades da Rocinha e do Vidigal. Apenas nessa área, a companhia está com 314 garis numa extensão de dois quilômetros, com apoio de três pás carregadeiras e 12 veículos para coleta de resíduos.

A companhia pede aos motoristas que tenham cuidado, principalmente ao trafegarem pela Autoestrada Lagoa–Barra e pela Estrada da Gávea, pelo grande contingente de trabalhadores no local. O trabalho seguirá por todo o fim de semana, nos locais afetados pelas chuvas de quarta-feira, para garantir a limpeza das ruas.

REFORÇO

A Comlurb está com as equipes reforçadas nas ruas desde as 20h de quarta-feira (6), quando teve início o temporal que se abateu sobre a cidade. Neste fim de semana, a companhia promove um mutirão para solucionar ocorrências relacionadas às consequências da tempestade.

Até agora, foram mobilizados 4.420 garis na retirada de resíduos, lama, bolsões d’água e queda de árvores. Eles trabalham com o reforço de 50 motosserras, 15 pás carregadeiras, 57 caminhões basculantes e 50 caminhões de manejo arbóreo. Foram registradas 595 quedas de árvores até este sábado (9), sendo que 320 já foram removidas.

RETIRADA DE ENTULHO