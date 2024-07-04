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Redes sociais

Rede Social que rivalizaria com o X/Twitter, Koo encerra atividades no Brasil

As previsões sobre o fim do X não se confirmaram e a rede de Elon Musk continua sendo uma das mais utilizadas no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2024 às 09:49

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 09:49

Koo não opera mais no Brasil. Rival do X/Twitter é descontinuado
Koo não opera mais no Brasil. Rival do X/Twitter é descontinuado Crédito: Reprodução
A rede social Koo, que despontou como possível substituta do X em 2022, anunciou nesta quarta-feira (3) o encerramento de suas atividades no Brasil.
"Koo anuncia seu encerramento hoje devido a um ambiente de financiamento ruim. Obrigado por tudo, Brasil. Nós amamos vocês. O passarinho amarelo diz um último adeus", anunciou a rede, com uma imagem de um passarinho chorando. No final de 2022, quando Elon Musk comprou o Twitter e anunciou mudanças drásticas, começando por trocar o nome da rede, muita gente ficou desesperada.
Notícias de que o selo de verificação passaria a ser pago e de que o novo dono promoveu demissões em massa na empresa fizeram com que boa parte dos usuários migrasse para o Koo. O trocadilho com o nome da rede em português também ajudou a conquistar a simpatia dos brasileiros e, claro, rendeu memes.
As previsões sobre o fim do X, no entanto, não se confirmaram. Apesar das mudanças -e da tentativa da Meta em emplacar a concorrente Threads- a antiga rede do passarinho azul continua em atividade e segue sendo uma das mais utilizadas no Brasil.

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