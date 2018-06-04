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São Paulo

Recém-nascido é encontrado vivo sobre lixeira

O bebê do sexo masculino estava enrolado em uma toalha, ainda com o cordão umbilical e o corpinho sujo de sangue

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 22:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 22:45
O recém-nascido foi encontrado sobre lixeira ainda com cordão umbilical Crédito: PM de Macatuba
Um recém-nascido foi encontrado vivo após ser abandonado sobre uma lixeira, na madrugada deste domingo, 3, na área central de Macatuba, na região noroeste do Estado de São Paulo. O bebê do sexo masculino estava enrolado em uma toalha, ainda com o cordão umbilical e o corpinho sujo de sangue. A criança foi achada por um morador quando se dirigia ao seu carro, estacionado na rua, por volta das 5 horas. Ele entrou em contato com a Polícia Militar.
Os policiais constataram que o bebê estava vivo, porém respirava com dificuldade e tinha o corpo com baixa temperatura devido ao frio da madrugada. A criança foi levada para a Santa Casa de Macatuba e colocada numa incubadora. À tarde, o estado de saúde do bebê era bom, segundo o hospital. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o crime de abandono de incapaz.
A mãe do bebê não tinha sido encontrada. No local em que a criança foi deixada não havia câmeras de segurança. O Conselho Tutelar deve encaminhar o caso à Promotoria da Infância e Juventude nesta segunda-feira, 4.

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