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Associação criminosa

Raquel Dodge pede condenação de líder do governo no Congresso

André Moura é acusado de ter desviado dinheiro da prefeitura de Pirambu (SE)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 18:49

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 18:49

Raquel Dodge, procuradora-geral da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação do líder do governo no Congresso, o deputado André Moura (PSC-SE), em três ações penais em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é acusado de ter desviado verbas do município de Pirambu, em Sergipe, onde já foi prefeito. Dodge também pediu que ele devolva o triplo dos valores desviados.
Segundo a procuradora-geral, André Moura cometeu crimes de responsabilidade e de associação criminosa, entre 2005 e 2007, quando já tinha deixado a prefeitura. Mas o município continuou sendo administrado por um aliado, Juarez Batista dos Santos. Em depoimento, ele disse que Moura prosseguia como prefeito "de fato", indicando os secretários municipais.
Com a conivência de Juarez Batista dos Santos, André Luiz Dantas Ferreira (nome verdadeiro de André Moura) continuou a ter poder de decisão na prefeitura, definindo as pessoas que seriam nomeadas secretários municipais, e utilizando a máquina administrativa em favor de seus interesses políticos e pessoais, sustentou Raquel Dodge.
Juarez teria entregue dinheiro, disponibilizado linhas telefônicas e até comprado comida e bebida para Moura. Somente em 2006, o hoje deputado teria exigido repasse de R$ 1 milhão.
Os tres processos são relatados pelo ministro Gilmar Mendes, e serão analisados pela Segunda Turma do STF, formada também pelos ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Não há previsão de quando o julgamento ocorrerá.

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