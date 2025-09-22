Crime no Ceará

'Rainha da Cavalgada', jovem de 16 anos é achada morta em construção

Jovem era destaque em eventos de Pedra Branca, no Ceará, cidade onde morava, e já atuava como modelo. Gabrielly foi encontrada morta após sair com amigos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:49

Gabrielly Moreira, de 16 anos, foi Rainha da Cavalgada de Pedra Branca Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo e estudante Gabrielly Moreira, de 16 anos, foi achada morta, na sexta-feira, dentro de uma casa em construção, na cidade de Pedra Bonita, no interior do Ceará.

Gabrielly Moreira foi achada sem vida horas depois de sair de casa para encontrar amigos em um bar. O caso foi registrado como causa da morte a ser esclarecida, segundo a Polícia Civil do Ceará.

Os amigos disseram aos familiares de Gabrielly que ela passou mal e morreu. O Samu chegou a ser acionado, mas a morte da modelo foi confirmada no local.

Polícia ainda não sabe como a jovem foi parar dentro da casa em construção. Os familiares relataram às autoridades que notaram hematomas roxos no corpo de Gabrielly.

Testemunhas disseram que a modelo saiu do bar andando normalmente. Os familiares também afirmam que os amigos deram relatos inconsistentes para o ocorrido e cobram por justiça.

Polícia aguarda o laudo da perícia para determinar a causa da morte e ajudar a elucidar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

Quem era a vítima

Gabrielly Moreira era bastante conhecida em Pedra Branca. Ela costumava participar de eventos culturais da região e foi eleita a 'Rainha da Cavalgada' da cidade em agosto passado.

Modelo e estudante. Ela também conciliava os estudos com a carreira de modelo e participante de concursos de beleza na região.

Prefeitura de Pedra Branca lamentou a morte da adolescente. Por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos, a gestão municipal destacou que Gabrielly "sempre foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação", além de ter sido "um exemplo para a juventude de toda a comunidade".

