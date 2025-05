Violência

Radialista é morto a tiros durante programa ao vivo no Pará

Luizinho Costa, como era conhecido, foi assassinado durante a exibição de um programa ao vivo na rádio Guarany FM

Um radialista foi morto a tiros por homem que invadiu o estúdio de uma rádio em Abaetetuba, no nordeste do Pará, na manhã desta terça-feira (27).>

Segundo informações preliminares, o suspeito invadiu o local encapuzado e efetuou ao menos três tiros contra a vítima, que morreu no local. As informações são do JL1, telejornal local da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará. Splash tenta contato com a polícia do estado.>