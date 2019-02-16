Quina acumula e deve pagar mais de R$ 5 milhões neste sábado

Aposta quina Crédito: Divulgação

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.903 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (15), em São Paulo, foram os seguintes: 04, 47, 51, 52 e 54. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 5,3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 108 apostas ganhadoras, R$ 5.127,41

Terno - 3 números acertados - 8148 apostas ganhadoras, R$ 102,19

Duque - 2 números acertados - 183020 apostas ganhadoras, R$ 2,50

LOTOFÁCIL

O concurso 1.777 da Lotofácil teve 16 acertadores. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 119.264,38. Os números sorteados nesta sexta-feira (15), em São Paulo, foram os seguintes: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 16 apostas ganhadoras, R$ 119.264,38

14 acertos - 2134 apostas ganhadoras, R$ 393,05

13 acertos - 40029 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 265054 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1124966 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.944 da Lotomania. Os números sorteados nesta sexta-feira (15), em São Paulo, foram os seguintes: 05, 08, 09, 11, 12, 17, 26, 30, 37, 38, 43, 57, 63, 64, 72, 74, 84, 85, 87 e 94. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 19, é de R$ 4,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 55.096,80

18 números acertados - 133 apostas ganhadoras, R$ 1.849,38

17 números acertados - 1190 apostas ganhadoras, R$ 144,68

16 números acertados - 7195 apostas ganhadoras, R$ 23,93

15 números acertados - 31452 apostas ganhadoras, R$ 5,47