'Queremos a democracia da diversidade, uma democracia real', diz presidente do centro acadêmico da USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Não queremos a democracia da fome, a democracia das chacinas e a dos ricos. Queremos a democracia da diversidade, dos trabalhadores, uma democracia real. Queremos a democracia dos povos", disse Manuela de Morais Ramos, presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto. Morais tem 19 anos e é a segunda mulher a comandar a entidade.

"Mas sabemos que o caminho para esse processo passa por uma luta contra qualquer retrocesso. Não há dúvidas do momento histórico", disse ela, acrescentando que o ideal é que a edição de uma nova carta não fosse necessária.

Manuela defendeu ainda que a mobilização não deve ser apenas uma reação a intenções golpistas, mas um pacto coletivo para ir além da democracia atualmente existente.

Manuela criticou não só os ataques de Bolsonaro ao processo eleitoral, como o desmonte e interferências na área da Educação.

"Jair Bolsonaro ataca as liberdades democráticas não apenas quando questiona a segurança das urnas ou quando vocifera frente às instituições", disse. Os cortes bilionários nos recursos da educação também são ataque à democracia, a democracia sangra quando o governo nomeia interventores nas reitorias das nossas universidades".

"Somos jovens negros, periféricos, fruto das universidades públicas, das quebradas e das favelas." Ramos foi bastante aplaudida. "Temos lutado permanentemente para garantir que essas conquistas sejam um ponto de não retorno, não a exceção da regra."

"Em nome de todos eles, conclamamos: ditadura nunca mais", disse ela ao rememorar nomes de vítimas do regime militar. "Não obstante ecoamos a memória de toda juventude negra e periférica que teve seus corpos e seus sonhos assassinados pela violência do Estado."