Queiroga sugeriu "diálogo" da OMS com defensores de tratamento precoce

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , sugeriu que a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a pasta que comanda abrissem "um eventual diálogo" com "colegas médicos mesmo sobre áreas em que não haja convergência", como a do chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19

A "sugestão" foi feita por ele em reunião virtual em abril com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A fala do ministro foi registrada em documentos do Itamaraty que foram enviados para a CPI da Covid

Queiroga defendia que era preciso avançar na harmonização das relações no Brasil para "maior êxito na luta contra a Covid-19", e que por isso era preciso maior diálogo entre todos.