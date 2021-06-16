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Covid-19

Queiroga sugeriu "diálogo" da OMS com defensores de tratamento precoce

A sugestão foi feita em reunião virtual em abril com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 20:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2021 às 20:52
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sugeriu que a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a pasta que comanda abrissem "um eventual diálogo" com "colegas médicos mesmo sobre áreas em que não haja convergência", como a do chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19.
A "sugestão" foi feita por ele em reunião virtual em abril com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
A fala do ministro foi registrada em documentos do Itamaraty que foram enviados para a CPI da Covid.
Queiroga defendia que era preciso avançar na harmonização das relações no Brasil para "maior êxito na luta contra a Covid-19", e que por isso era preciso maior diálogo entre todos.
Ele afirmou ainda que a imprensa "poderia ajudar a transmitir mensagens mais ponderadas" sobre a epidemia, repetindo o que sempre diz em público: "não é hora de jogar gasolina na fogueira. É hora de apagar o incêndio".

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