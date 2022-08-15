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Folha de São Paulo

Queda de ultraleve deixa dois homens feridos no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ultraleve caiu na tarde desta segunda-feira (15) no Condomínio Santa Mônica Jardins, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 15:01

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 15:01

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ultraleve caiu na tarde desta segunda-feira (15) no Condomínio Santa Mônica Jardins, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens ficaram feridos.
A corporação informou que foi acionada às 15h35 para atender a ocorrência. Antes de cair em uma área gramada ao lado de uma piscina, o ultraleve se chocou com o telhado de uma casa que ficou parcialmente destruído. As informações são da Agência Brasil.
Ambas as vítimas foram encaminhadas de ambulância para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Segundo o Corpo de Bombeiros, um deles teve ferimentos leves. O estado de saúde do outro foi classificado como nível intermediário.

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