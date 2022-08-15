Queda de ultraleve deixa dois homens feridos no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ultraleve caiu na tarde desta segunda-feira (15) no Condomínio Santa Mônica Jardins, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens ficaram feridos.

A corporação informou que foi acionada às 15h35 para atender a ocorrência. Antes de cair em uma área gramada ao lado de uma piscina, o ultraleve se chocou com o telhado de uma casa que ficou parcialmente destruído. As informações são da Agência Brasil.