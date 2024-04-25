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Em viatura

Quatro policiais militares em serviço morrem em acidente em Goiás

Viatura envolvida era do Comando de Operações de Divisas (COD). Segundo PM, militares estavam em deslocamento durante um serviço quando acidente aconteceu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2024 às 06:44

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 06:44

Quatro policiais militares morreram após um acidente de trânsito na rodovia BR-364, que liga os municípios de Caçu e Jataí, na região sul de Goiás, na noite desta quarta-feira (24). A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado de Goiás.
As vítimas estavam em serviço, em deslocamento, quando ocorreu o acidente. Os policiais militares faziam parte do COD-GO (Comando de Operações de Divisas) da PM de Goiás. 
Os policiais Liziano José Ribeiro Júnior, Diego Silva de Freitas, Gleidson Rosalen Abib e Anderson Kimberly Dourado de Queiroz morreram em acidente
Os policiais Liziano José Ribeiro Júnior, Diego Silva de Freitas, Gleidson Rosalen Abib e Anderson Kimberly Dourado de Queiroz morreram em acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Três policiais militares morreram no local. Um deles foi levado para um hospital da região, em estado grave, mas não resistiu e morreu, segundo o site Portal 6.
Corporação lamenta a morte dos agentes. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com as famílias enlutadas e expressamos nossas mais sinceras condolências. Que encontrem conforto na lembrança do legado e do compromisso desses heróis da segurança pública", informou em nota à reportagem.
A Polícia Civil investiga o caso. A reportagem apurou que um delegado se deslocou para o local do acidente nesta noite para acompanhar o caso de perto.

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