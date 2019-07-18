Home
Quatro pessoas morrem após perseguição policial na Via Dutra em Guarulhos

A PM informa que houve troca de tiros com os passageiros do carro, que morreram

Agência Estado

Publicado em 18 de julho de 2019 às 11:08

 - Atualizado há 6 anos

Perseguição Crédito: Bom dia São Paulo

Uma perseguição policial, que começou no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, terminou com quatro pessoas mortas na Rodovia Presidente Dutra na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite desta quarta-feira, 17. A Polícia Militar (PM) informa que houve troca de tiros com os passageiros do carro, que morreram. A pista expressa da Dutra, no sentido Rio, permanecia fechada por volta das 6h40.

A perícia já foi concluída e a Polícia aguarda a retirada dos corpos. Os motoristas que utilizam a via sentido Rio de Janeiro são desviados para a pista marginal no quilômetro 223. Os acessos à pista expressa estão fechados nos quilômetros 219 e 214. De acordo com a CCR Nova Dutra, concessionária da rodovia, o tráfego estava lento do quilômetro 213 ao 214 no horário acima.

Durante a perseguição, ao chegar à Via Dutra, na altura do quilômetro 214, os passageiros do carro perseguido teriam saído do veículo e trocado tiros com as três viaturas da Polícia que atuavam na ocorrência.

