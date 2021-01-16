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Tragédia no mar

Quatro pessoas morrem após acidente entre lanchas em Angra dos Reis

Três dos mortos seriam da mesma família e estavam passeando na região, sendo um deles uma criança de 11 anos. As duas embarcações teriam colidido perto da Ilha de Paquetá
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2021 às 19:18

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 19:18

Quatro pessoas morreram após acidente entre lanchas, em Angra dos Reis, no RJ
Quatro pessoas morreram após acidente entre lanchas, em Angra dos Reis, no RJ Crédito: Reprodução de vídeo
Quatro pessoas morreram após acidente envolvendo duas lanchas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (16). Outras quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas precisou ser hospitalizada. A Capitania dos Portos informou que ainda está contatando familiares das vítimas e colhendo depoimentos.
As duas embarcações teriam colidido na região da Ilha de Paquetá, em Angra. Registros feitos com celulares mostram uma das lanchas à deriva, com a parte traseira destruída. Três dos mortos seriam da mesma família e estavam passeando na região - entre eles, uma criança de 11 anos.

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As vítimas foram identificadas como Luiza Pinheiro,11, Tatiana Godim Pinheiro, 43, e Maria Candida Pinheiro, 57. A outra foi identificada como Vânia Maria Edde, 63.
Testemunhas relataram que uma das lanchas apresentou vazamento de óleo e foi ouvida uma forte explosão vinda do seu motor, momentos antes da colisão.

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