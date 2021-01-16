Adolescente tenta assaltar mulher e é morto por advogado na Serra

Suspeito tenta assaltar e acaba morto por disparo da vítima na Serra Crédito: Tiago Félix

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na no bairro Civit II, na Serra, próximo ao cemitério Jardim da Paz, por volta das 17h50 desta sexta-feira (15). Segundo testemunhas, ele tentava assaltar uma mulher quando foi baleado por um advogado que presenciou a ação.



Segundo apuração inicial do repórter Tiago Félix para a TV Gazeta, dois suspeitos em uma moto tentaram assaltar uma senhora que tentava atravessar a avenida Talma Rodrigues. Um advogado, que estava armado, passou de carro e viu a ação dos criminosos.

Ele, então, pediu para que os objetos roubados fossem devolvidos e, em seguida, atirou uma vez. Um dos suspeitos morreu e o outro foi detido por populares.

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