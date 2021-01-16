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Adolescente tenta assaltar mulher e é morto por advogado na Serra

Segundo apuração inicial do repórter Tiago Félix para a TV Gazeta, dois suspeitos tentavam assaltar a mulher quando um advogado que passava pela região viu a ação e atirou
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 jan 2021 às 21:01

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 21:01

Suspeito é morto por advogado
Suspeito tenta assaltar e acaba morto por disparo da vítima na Serra Crédito: Tiago Félix
Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na no bairro Civit II, na Serra, próximo ao cemitério Jardim da Paz, por volta das 17h50 desta sexta-feira (15). Segundo testemunhas, ele tentava assaltar uma mulher quando foi baleado por um advogado que presenciou a ação.
Segundo apuração inicial do repórter Tiago Félix para a TV Gazeta, dois suspeitos em uma moto tentaram assaltar uma senhora que tentava atravessar a avenida Talma Rodrigues. Um advogado, que estava armado, passou de carro e viu a ação dos criminosos.
Ele, então, pediu para que os objetos roubados fossem devolvidos e, em seguida, atirou uma vez. Um dos suspeitos morreu e o outro foi detido por populares. 
Duas das três faixas da avenida estão bloqueadas.  Segundo a Polícia Militar, o advogado tem porte de arma. Ele foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra junto com a vítima do assalto. O corpo do adolescente foi para o DML.

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