Quatro mulheres são encontradas mortas na mesma casa no Ceará

Quatro mulheres foram encontradas mortas em uma casa na Grande Fortaleza. Elas foram mortas com tiros. O crime aconteceu na noite de sábado (17) no bairro Urucutuba, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Duas das vítimas, uma de 44 anos e outra de 39 anos, já foram identificadas. No entanto, não há informações sobre as outras duas mulheres mortas.

Elmano comenta chacinas em duas cidades do Ceará na mesma madrugada Crédito: Reprodução

Um suspeito foi preso pela PM. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou em nota que ele está sendo ouvido pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Denúncias anônimas. A secretaria reforçou que a população pode contribuir com as investigações através número 181, o Disque-Denúncia, ou pelo (85) 3101-0181 - número de WhatsApp -, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Também podem realizar chamadas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia.