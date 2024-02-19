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Na Grande Fortaleza

Quatro mulheres são encontradas mortas na mesma casa no Ceará

Polícia informou que elas foram mortas a tiros. Somente duas das quatro vítimas foram identificadas até então

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 07:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2024 às 07:54
Quatro mulheres foram encontradas mortas em uma casa na Grande Fortaleza. Elas foram mortas com tiros. O crime aconteceu na noite de sábado (17) no bairro Urucutuba, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.
Duas das vítimas, uma de 44 anos e outra de 39 anos, já foram identificadas. No entanto, não há informações sobre as outras duas mulheres mortas.
Elmano comenta chacinas em duas cidades do Ceará na mesma madrugada
Elmano comenta chacinas em duas cidades do Ceará na mesma madrugada Crédito: Reprodução
Um suspeito foi preso pela PM. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou em nota que ele está sendo ouvido pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Caucaia.
Denúncias anônimas. A secretaria reforçou que a população pode contribuir com as investigações através número 181, o Disque-Denúncia, ou pelo (85) 3101-0181 - número de WhatsApp -, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Também podem realizar chamadas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que são "graves e inaceitáveis" os episódios de violência registrados. "Determinei ao nosso secretário da Segurança Pública rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis pelos crimes", anunciou em publicação nas redes sociais.

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