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Crime

Quadrilhas explodem quatro agências bancárias no interior de SP

Ataques ocorreram nos municípios de Paraibuna, no Vale do Paraíba, e Urupês, na região norte

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 19:41
Quadrilhas fortemente armadas usaram explosivos para assaltar quatro agências bancárias em duas cidades do interior de São Paulo, na madrugada deste domingo (22). Em Paraibuna, no Vale do Paraíba, os criminosos fizeram disparos para assustar os moradores, enquanto roubavam agências do Banco do Brasil e do Santander, região central da cidade. Outras duas agências, do Bradesco e do Santander, foram explodidas em Urupês, na região norte do Estado. Até o início da tarde deste domingo (22) nenhum suspeito tinha sido preso.
Nas duas cidades, os ataques aconteceram por volta das 3 horas e havia gente nas ruas. As explosões e tiros causaram pânico entre os moradores, mas ninguém ficou ferido. Em Paraibuna, as agências ficam distantes cerca de 250 metros uma da outra, ambas na região central. A agência do Brasil foi atacada primeiro, na rua Major Ubatubano.
Quadrilhas atacaram quatro caixas eletrônicos nos municípios de Paraibuna, no Vale do Paraíba, e Urupês, no norte do Estado de São Paulo Crédito: Reprodução/Google Maps
Em seguida, os criminosos explodiram a agência do Santander, na rua Coronel Camargo. Os prédios ficaram destruídos. Na fuga, em direção à Rodovia dos Tamoios, o bando espalhou miguelitos - pregos retorcidos  para furar o pneu de veículos e dificultar eventual perseguição.
Em Urupês, depois da explosão das agências dos bancos Bradesco de Santander, que ficam próximas, no centro da cidade, os criminosos fugiram atirando para o alto. Após o ataque, a Polícia Militar constatou que um explosivo havia ficado intacto no interior da agência do Bradesco.
O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi mobilizado para retirar o artefato. Os prédios das duas agências ficaram destruídos. O valor roubado pelos criminosos das quatro agências explodidas não foi informado. As duas cidades têm, agora, apenas um banco funcionando em cada uma.

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