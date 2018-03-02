Quadrilha é acusada de alterar rótulos de cerveja em Minas Gerais

Cervejas tinham tampas e rótulos alterados em fazenda de MG Crédito: Divulgação | Polícia Civil MG

Uma quadrilha descoberta em Minas Gerais é acusada de trocar rótulos e tampas de cerveja para lucrar em cima dos consumidores da bebida. Os suspeitos adquiriam caixas da marca Glacial e, após as mudanças, elas se transformavam em Brahma, Antarctica e outras de maior valor.

A falsificação ocorria em uma fazenda de Contagem (MG), região metropolitana de Belo Horizonte, que se passava por fábrica de cerveja artesanal. No local acontecia a trama para enganar os bebedores, e o produto distribuído para diversas cidades.

A investigação partiu de denúncia anônima, e segundo apurado, o ganho era de R$ 80 por caixa de cerveja (o chamado engradado). A quadrilha chegava a lucrar R$ 100 mil por semana, e para isso contava com empilhadeiras, maquinários para adulteração e até carretas para o transporte da mercadoria aos pontos de venda.

O caso foi elucidado nesta quinta-feira (01) com a prisão de sete pessoas. Outras duas conseguiram fugir e até a manhã desta sexta (02) continuavam sendo procuradas pela polícia. Os que foram presos alegaram ser funcionários, enquanto um dos fugitivos, Hudson dos Santos Pereira, seria o responsável pelo local.

De acordo com o delegado Christiano Augusto Xavier Ferreira, cervejas que custam menos de R$ 40 o engradado se transformam em outras de R$ 120. "Havia um esquema com o trabalho sendo feito em etapas, que incluíam lavar as garrafas, trocar as tampas e os rótulos", explicou ele. Já o líquido não era adulterado.

A polícia tenta, agora, pegar os fugitivos e saber quem eram os compradores do produto. Os envolvidos podem responder por crime contra as relações de consumo e associação criminosa.

Histórico. Não é a primeira vez que Contagem se vê envolvida na adulteração de cerveja. Em julho de 2013, uma quadrilha com atuação nacional foi presa na cidade por modificar garrafas de cervejas com rótulos e tampas que vinham de Goiás.