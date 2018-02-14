Quadra da Tuiuti comemora o inédito vice-campeonato

Paraíso do Tuiuti é vice-campeã do carnaval carioca 2018 Crédito: Ewerton Pereira/ Paraíso do Tuiuti

A quadra da Paraíso do Tuiuti não para de encher à medida que o fim da apuração se aproxima. A cada nota dez, pelo menos 500 pessoas pulam e cantam como se a agremiação fosse a campeã. O intérprete, Nino do Milênio, que estreou este ano à frente de uma escola do Grupo Especial após quatro anos na Inocentes de Belford Roxo, não contém a emoção.

"O Brasil abraçou nosso samba, que fala de injustiça social, de escravidão, de leis trabalhistas. Nosso samba está sendo falado até nos Estados Unidos", afirma o intérprete de apenas 28 anos.

A bateria da escola anima a multidão, que entoa gritos de Fora Temer com a mesma intensidade com que canta o samba.

"É o melhor samba da história da Tuiuti, e o maior samba deste ano. Vai ficar para sempre" disse a diretora da escola Claudia Souza, de 51 anos.

A Tuiuti faturou o Estandarte de Ouro do GLOBO e Extra de destaque do Carnaval, graças a sua comissão de frente "O grito de liberdade". Com a pergunta-enredo Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?, ela arrancou aplausos na Sapucaí.