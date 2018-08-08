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Ação na justiça

PT vai à Justiça para Lula participar de debate por videoconferência

Partido alega que restrições impostas ao ex-presidente 'desconstroem' a democracia

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 18:47
O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
O PT entrou com uma ação na Justiça nesta quarta-feira (8) para tentar fazer com que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, possa participar do primeiro debate entre presidenciáveis, que ocorrerá nesta quinta-feira na TV Bandeirantes. No pedido, o partido pede uma liminar para que Lula possa participar "por meio de videoconferência".
Protocolado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o mandado de segurança formulado pelos advogados do partido alega que "o cerceamento de liberdade precário ao qual é submetido o ex-presidente Lula não tem a envergadura para lhe afastar sua liberdade de expressão".
Os defensores também argumentam que "as restrições impostas ao candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República desconstroem a própria democracia brasileira e o direito da população brasileira de escolher livremente o próximo Presidente da República".
Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo relacionado à compra do apartamento triplex no Guarujá.
Como o debate ocorrerá amanhã, o PT pede que o caso seja analisado com urgência, já que, segundo o partido, a ausência de Lula pode "prejudicar a isonomia entre os candidatos, deixando o povo alijado de ouvir, ao menos, as propostas" do candidato do PT.

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