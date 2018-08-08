PT vai à Justiça para Lula participar de debate por videoconferência

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

O PT entrou com uma ação na Justiça nesta quarta-feira (8) para tentar fazer com que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, possa participar do primeiro debate entre presidenciáveis, que ocorrerá nesta quinta-feira na TV Bandeirantes. No pedido, o partido pede uma liminar para que Lula possa participar "por meio de videoconferência".

Protocolado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o mandado de segurança formulado pelos advogados do partido alega que "o cerceamento de liberdade precário ao qual é submetido o ex-presidente Lula não tem a envergadura para lhe afastar sua liberdade de expressão".

Os defensores também argumentam que "as restrições impostas ao candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República desconstroem a própria democracia brasileira e o direito da população brasileira de escolher livremente o próximo Presidente da República".

Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo relacionado à compra do apartamento triplex no Guarujá.