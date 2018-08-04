Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PSOL oficializa André Moreira na disputa ao governo do Estado
Convenção

PSOL oficializa André Moreira na disputa ao governo do Estado

Partido fez uma coligação com o PCB, que terá Mauro Ribeiro na disputa pelo Senado

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 19:35
Lançado como candidato ao governo pelo PSOL, André Moreira faz selfie com apoiadores Crédito: André Moreira
O advogado André Moreira foi oficializado, em convenção partidária realizada neste sábado (4), candidato do PSOL ao governo do Estado. O partido estará coligado com o PCB.
A convenção indicou a militante de Colatina Adriana Gonçalves (PSOL) como vice, mas a executiva do partido ainda avalia questões burocráticas. É que ela é servidora pública e está afastada das funções por motivos de saúde.
PSOL oficializa André Moreira na disputa ao governo do Estado
Os dois candidatos ao Senado da chapa são Mauro Ribeiro (PCB) e Liu Katrini (PSOL).
Entre os dez candidatos lançados pelo PSOL para disputar a Assembleia Legislativa estão Brice Bragato e Camila Valadão. Brice foi eleita deputada estadual três vezes, pelo PT.
Camila foi a quinta candidata mais votada na disputa pela Câmara de Vitória, em 2016, mas, por conta do modelo eleitoral, não foi eleita.
FRENTE DE ESQUERDA
Para André Moreira, a convenção marcou o lançamento da "frente de esquerda".
"Só um projeto de esquerda pode mudar o modelo de administração e de economia que o Espírito Santo tem hoje. O Espírito Santo precisa do PSOL na Assembleia, como o Brasil precisa do PSOL na Câmara dos Deputados. Estamos, no Estado, há 16 anos sem oposição consistente. O PSOL defende pautas de interesse da sociedade, do trabalhador, da vítima da violência. PSOL e PCB têm uma série de pautas que deixaram de ser defendidas nos últimos anos", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados