PSOL oficializa André Moreira na disputa ao governo do Estado

Lançado como candidato ao governo pelo PSOL, André Moreira faz selfie com apoiadores Crédito: André Moreira

O advogado André Moreira foi oficializado, em convenção partidária realizada neste sábado (4), candidato do PSOL ao governo do Estado. O partido estará coligado com o PCB.

A convenção indicou a militante de Colatina Adriana Gonçalves (PSOL) como vice, mas a executiva do partido ainda avalia questões burocráticas. É que ela é servidora pública e está afastada das funções por motivos de saúde.

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Os dois candidatos ao Senado da chapa são Mauro Ribeiro (PCB) e Liu Katrini (PSOL).

Entre os dez candidatos lançados pelo PSOL para disputar a Assembleia Legislativa estão Brice Bragato e Camila Valadão. Brice foi eleita deputada estadual três vezes, pelo PT.

Camila foi a quinta candidata mais votada na disputa pela Câmara de Vitória, em 2016, mas, por conta do modelo eleitoral, não foi eleita.

FRENTE DE ESQUERDA

Para André Moreira, a convenção marcou o lançamento da "frente de esquerda".