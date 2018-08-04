O advogado André Moreira foi oficializado, em convenção partidária realizada neste sábado (4), candidato do PSOL ao governo do Estado. O partido estará coligado com o PCB.
A convenção indicou a militante de Colatina Adriana Gonçalves (PSOL) como vice, mas a executiva do partido ainda avalia questões burocráticas. É que ela é servidora pública e está afastada das funções por motivos de saúde.
PSOL oficializa André Moreira na disputa ao governo do Estado
Os dois candidatos ao Senado da chapa são Mauro Ribeiro (PCB) e Liu Katrini (PSOL).
Entre os dez candidatos lançados pelo PSOL para disputar a Assembleia Legislativa estão Brice Bragato e Camila Valadão. Brice foi eleita deputada estadual três vezes, pelo PT.
Camila foi a quinta candidata mais votada na disputa pela Câmara de Vitória, em 2016, mas, por conta do modelo eleitoral, não foi eleita.
FRENTE DE ESQUERDA
Para André Moreira, a convenção marcou o lançamento da "frente de esquerda".
"Só um projeto de esquerda pode mudar o modelo de administração e de economia que o Espírito Santo tem hoje. O Espírito Santo precisa do PSOL na Assembleia, como o Brasil precisa do PSOL na Câmara dos Deputados. Estamos, no Estado, há 16 anos sem oposição consistente. O PSOL defende pautas de interesse da sociedade, do trabalhador, da vítima da violência. PSOL e PCB têm uma série de pautas que deixaram de ser defendidas nos últimos anos", afirmou.