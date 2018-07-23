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Críticas

Psiquiatra diz que Doutor Bumbum tem transtorno bipolar

Profissional atendeu a uma ex-paciente do médico que está preso pela morte de uma bancária durante cirurgia estética

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 12:46
O médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido como "Doutor Bumbum", em vídeo no seu canal no Youtube Crédito: Reprodução
Profissional que atendeu uma mulher de 27 anos bastante debilitada depois de seguidas consultas com Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, em seu apartamento na Barra da Tijuca, o psiquiatra Rodrigo Pessanha fez duras críticas à atitude do médico. Em sua página no Facebook, Pessanha chama Doutor Bumbum de sociopata.
"(...) Há muitos responsáveis por esse descalabro, esse delinquente correu livre e solto, sem ser interpelado pelos órgãos normativos e, o que é pior, incensado pelas mídias sociais como exemplo de profissional capacitado e bem sucedido. A ele a dureza da lei é insuficiente, por que ele envergonha e contamina a credibilidade de uma classe de profissionais que na sua imensa maioria trabalha séria e honestamente. Aos siderados que se dispuseram a estimular esse sociopata recomendo reflexão".
Rodrigo Pessanha diz achar ser necessário uma observação profunda sobre a personalidade do médico preso para se ter um diagnóstico preciso do que o acomete.
- Sociopata é uma denominação leiga. É um cara com transtorno bipolar que sabe o que está fazendo. No direito penal há três casos: o inimputável, que tem demência, delírio, que, por exemplo, matou a esposa e não sabe o que fez. Pode ficar num manicômio, mas não cumprindo uma pena. E há o semi-imputável que tem transtorno, sabe o que está fazendo, mas não tem controle sobre seus impulsos. Essa zona cinzenta precisa ser investigada caso a caso. Precisa-se de muito tempo para obter um diagnóstico preciso. Mas não se trata de uma pessoa normal. Achar que procedimentos cirúrgicos podem ser feitos em sua residência não é normal - explicou.

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