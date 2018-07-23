Psiquiatra diz que Doutor Bumbum tem transtorno bipolar

O médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido como "Doutor Bumbum", em vídeo no seu canal no Youtube Crédito: Reprodução

Profissional que atendeu uma mulher de 27 anos bastante debilitada depois de seguidas consultas com Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, em seu apartamento na Barra da Tijuca, o psiquiatra Rodrigo Pessanha fez duras críticas à atitude do médico. Em sua página no Facebook, Pessanha chama Doutor Bumbum de sociopata.

"(...) Há muitos responsáveis por esse descalabro, esse delinquente correu livre e solto, sem ser interpelado pelos órgãos normativos e, o que é pior, incensado pelas mídias sociais como exemplo de profissional capacitado e bem sucedido. A ele a dureza da lei é insuficiente, por que ele envergonha e contamina a credibilidade de uma classe de profissionais que na sua imensa maioria trabalha séria e honestamente. Aos siderados que se dispuseram a estimular esse sociopata recomendo reflexão".

Rodrigo Pessanha diz achar ser necessário uma observação profunda sobre a personalidade do médico preso para se ter um diagnóstico preciso do que o acomete.