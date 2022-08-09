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Folha de São Paulo

PSDB vai reforçar estrutura para Mara Gabrilli na chapa de Tebet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSDB deve montar uma estrutura de campanha reforçada para a senadora Mara Gabrilli (SP), indicada pelo partido para ser a vice na chapa presi...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 02:27

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 02:27

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSDB deve montar uma estrutura de campanha reforçada para a senadora Mara Gabrilli (SP), indicada pelo partido para ser a vice na chapa presidencial de Simone Tebet (MDB).
A ideia é que esse reforço seja tanto no apoio pessoal a Gabrilli, quanto na parte política. A senadora é tetraplégica e requer uma estrutura diferenciada para poder viajar e participar de atos de campanha.
O diretório nacional tucano separou 2,5% de seu fundo eleitoral exclusivamente para financiar a campanha da candidata a vice, o equivalente a R$ 7,5 milhões.
A agenda dela ainda está sendo fechada, mas deve se concentrar em São Paulo e estados de maior densidade populacional do Sul e Sudeste.
"Uma vice com o tamanho da Mara pode ter uma agenda própria. Ela é uma pessoa de muita envergadura, muito respeito", diz o tesoureiro nacional do partido, César Gontijo.
Segundo ele, a participação da senadora na campanha dependerá de uma avaliação caso a caso. "A princípio, quem solicitar ela vai", afirma.

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