PSDB vai reforçar estrutura para Mara Gabrilli na chapa de Tebet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSDB deve montar uma estrutura de campanha reforçada para a senadora Mara Gabrilli (SP), indicada pelo partido para ser a vice na chapa presidencial de Simone Tebet (MDB).

A ideia é que esse reforço seja tanto no apoio pessoal a Gabrilli, quanto na parte política. A senadora é tetraplégica e requer uma estrutura diferenciada para poder viajar e participar de atos de campanha.

O diretório nacional tucano separou 2,5% de seu fundo eleitoral exclusivamente para financiar a campanha da candidata a vice, o equivalente a R$ 7,5 milhões.

A agenda dela ainda está sendo fechada, mas deve se concentrar em São Paulo e estados de maior densidade populacional do Sul e Sudeste.

"Uma vice com o tamanho da Mara pode ter uma agenda própria. Ela é uma pessoa de muita envergadura, muito respeito", diz o tesoureiro nacional do partido, César Gontijo.