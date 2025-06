Educação

Prouni abre inscrições para bolsas do 2º semestre de 2025; veja detalhes

Programa oferece auxílios integrais e parciais para estudantes de baixa renda com base na nota do Enem

SÃO PAULO - O MEC (Ministério da Educação) inicia, nesta segunda-feira (30), o período de inscrições para bolsas de estudo do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2025.>

Prouni abre inscrições para bolsas do 2° semestre de 2025; veja detalhes

Criado pelo governo federal em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior. As bolsas são destinadas a cursos de graduação em instituições privadas de educação.>

Neste segundo semestre, mais de 211 mil bolsas serão ofertadas — sendo mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais. De acordo com o MEC, as bolsas são válidas para mais de 370 cursos de 887 instituições particulares de ensino superior de todo o país.>

O processo seletivo do programa referente ao segundo semestre de 2025 é destinado aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2023 ou de 2024 e que tenham alcançado nota média igual ou superior 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento — matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza —, além de não ter zerado na redação.>