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Calendário eleitoral

Propaganda eleitoral no rádio e tv termina nesta sexta-feira

Saiba mais sobre o que é ou não permitido até o domingo

Publicado em 

26 out 2018 às 12:28

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 12:28

Esta sexta-feira (26) também é o último dia para divulgação de campanha paga na imprensa Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação
Nesta sexta-feira (26), a dois dias do segundo turno das eleições, serão exibidos os últimos programas do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Esta sexta-feira também é o último dia para divulgação de campanha paga na imprensa.
SÁBADO
Pelo calendário eleitoral, amanhã, véspera da votação, é o último dia para propaganda eleitoral com alto-falantes ou amplificadores de som, entre 8h e 22 horas. O prazo é o mesmo para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou para uso de carro de som com músicas ou mensagens de candidatos.
DOMINGO
No domingo, podem ser divulgadas as pesquisas de intenção de voto realizadas neste sábado (27), para todos os cargos. As de boca de urna, feitas no dia da eleição, só podem ser conhecidas após encerrado o pleito. No caso de presidente, em razão das diferenças de fuso horário, a divulgação só poderá ser feita quando acabar a votação em todo o território nacional. Nas disputas para governador, a divulgação das pesquisas pode feita após as 17 horas do horário local.
No dia das eleições, domingo, é proibida a aglomeração de pessoas com camisetas padronizadas com o nome de um candidato que caracterize manifestação coletiva. No domingo, os eleitores podem se manifestar usando camisetas, broches ou bandeiras com nome do partido ou candidato de sua preferência desde que de forma individual e silenciosa.
A legislação sobre consumo de bebida alcoólica no período de votação - chamada de Lei Seca - não é determinada pelo TSE. Ela varia de acordo com o estado e fica a cargo dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Propaganda eleitoral no rádio e tv termina nesta sexta-feira

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