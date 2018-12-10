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Abuso sexual

Promotoria de Goiás diz que já investigava denúncias contra João de Deus

Segundo a Promotoria, os novos casos que têm sido relatados à imprensa também serão apurados a partir desta segunda-feira (10)

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 09:44
João de Deus é acusado por mulheres de abuso sexual Crédito: Reprodução/Instagram
O Ministério Público de Goiás informou neste domingo (9) que já havia investigações abertas ao menos desde junho deste ano para apurar suspeitas de abuso sexual pelo médium João de Deus.
>De Temer a Oprah, políticos e famosos frequentaram casa de João de Deus
Segundo a Promotoria, os novos casos que têm sido relatados à imprensa também serão apurados a partir desta segunda-feira (10).
No sábado (8), 13 mulheres relataram ao jornal O Globo e ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, terem sido abusadas sexualmente pelo médium João Teixeira de Faria, 76, conhecido como João de Deus, que mantém a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no interior de Goiás.
>Mulheres acusam médium João de Deus de abuso sexual
Uma delas, a holandesa Zahira Lieneke Mous, contou que conheceu o local em 2014, quando buscava a cura para o trauma de ter sofrido abusos sexuais no passado. Após pesquisas, sentiu-se à vontade para ir sozinha até a casa.
Na segunda visita à Abadiânia, foi informada que teria uma consulta particular com o médium em um escritório que fica dentro da casa.Ao chegar no escritório, o médium pediu para que ela ficasse de costas, conduzindo-a para um banheiro. Depois, ele teria colocado as mãos dela no pênis dele e fez com que elas se movimentassem.
Além do relato de Zahira, outras denúncias também têm sido divulgadas. Nesta segunda-feira, o Ministério Público fará uma coletiva para dar mais detalhes sobre os casos.
O delegado de Corumbá de Goiás, área que responde por Abadiânia, Rodrigo Jayme, afirma que deve abrir uma investigação sobre os casos nesta segunda.
É um fato gravíssimo que precisa ser apurado. Vamos determinar à Polícia Civil local que empreenda diligências.
Rodrigo Jayme, delegado
Segundo ele, nos últimos meses, a Polícia Civil local não recebeu denúncias contra o médium. Não há informações sobre registros em outras cidades.
Mulheres que relataram os abusos ao jornal O Globo, no entanto, afirmam que tinham medo de represálias e só fizeram as denúncias após saber que mais mulheres haviam passado pela situação.
 

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