Promotoria abre inquérito por denúncia de racismo no Mc Donalds

Segundo depoimento, segurança de loja da rede teria dito a mulher negra, que estava com dois filhos: "Não é para ficar pedindo aí não! Sai fora!"