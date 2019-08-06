Home
Projeto que flexibiliza porte de arma fica para depois da reforma

A proposta, com isso, deverá entrar na pauta em setembro

Agência Estado

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 21:25

 - Atualizado há 6 anos

Porte de arma Crédito: Marcelo Prest

A discussão do projeto que flexibiliza a posse e o porte de armas no País ficará para depois da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A proposta, com isso, deverá entrar na pauta em setembro.

A expectativa do relator, Alessandro Vieira (Cidadania-ES), era ler o parecer sobre o projeto na semana que vem, mas, a pedido da presidente da comissão, Simome Tebet (MDB-MS), a discussão foi reprogramada para setembro.

Como o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicou mais cedo, o parecer de Vieira aumenta a possibilidade de posse e porte em relação à lei atual, mas é menos liberal do que propôs o governo.

