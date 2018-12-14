Programa Mais Médicos prorroga inscrições para formados no exterior

O Ministério da Saúde prorrogou as inscrições de brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil) para participação no Programa Mais Médicos. Os candidatos têm até o próximo domingo (16) para enviar documentação à pasta. Segundo o ministério, a medida foi tomada após picos de instabilidade do site do programa.
Até esta quinta-feira (13), 6.634 profissionais brasileiros ou estrangeiros formados no exterior completaram a inscrição no Mais Médicos. O médico que iniciar o processo tem até 24 horas para finalizar o envio da documentação para validação da inscrição. Ao todo, são 17 documentos, entre eles, o de reconhecimento da instituição de ensino pela representação do país onde os profissionais obtiveram a formação.
Com o novo cronograma, os profissionais com registro (CRM) no Brasil também terão até 18 de dezembro para apresentação nas cidades selecionadas. O começo da atuação deve ser estabelecido junto ao gestor local. O último balanço do ministério aponta que 5.352 médicos compareceram nas localidades ou já iniciaram as atividades.
As próximas etapas do programa seguirão um novo cronograma:
Até 16/12 Inscrição dos médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior
Até 18/12 Apresentação dos médicos com CRM Brasil nos municípios
De 20/12 a 21/12 Médicos com CRM Brasil escolhem municípios com vagas disponíveis
De 27/12 a 28/12 Médicos brasileiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis
De 3/1 a 4/1/2019 Médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis