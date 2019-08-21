Professora: Sequestrador queria ser bombeiro e se revoltava com crimes

Homem armado ameaça passageiros na ponte Rio-Niterói Crédito: Reprodução/TV Globo

ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Quando assistia a reportagens sobre crimes, Willian Augusto da Silva, 20, ficava revoltado. "Tá vendo, que absurdo. Como o cara tem coragem de fazer uma coisa dessas?", dizia à mãe. É o que conta uma ex-professora do jovem, morto nesta terça-feira (20) pela polícia após manter 39 pessoas reféns em um ônibus nano

"Você percebe que ele não era uma pessoa ruim. Essas coisas o chocavam", afirmou à Folha Maria do Nascimento, que deu aulas para Willian quando ele tinha cerca de 13 anos.

Maria conversou com a reportagem por telefone, nesta quarta-feira (21), durante o velório de Willian. Respondeu a algumas das perguntas com ajuda de uma tia do jovem, que estava ao lado.

A professora afirmou que Willian era muito calado, mas responsável e respeitoso. Era apaixonado por ler e, segundo a família, queria ser bombeiro para salvar vidas. A professora também disse que ele não tinha maturidade emocional, e que ficava muito nervoso quando incomodado.

"Ensinei para ele que, quando alguém estivesse incomodando, deveria fazer um sinal para mim. Não ir lá e brigar, atacar, bater."

Maria contou que o jovem interagia muito pouco com os colegas e que raramente descia para o recreio. "Esse tempo que não queria ir para o recreio ele lia alguma coisa. Geralmente ia com um casaco de capuz, colocava o capuz na cabeça e ficava ali [na sala]", afirmou.

A professora disse que algumas alunas ligaram para ela após a morte de Willian e falaram: "Eu gostava dele, mas ele era tão tímido que nem olhava para mim, quando tentava conversar ele nem falava nada".

O isolamento piorou quando Willian tinha cerca de 14 anos e foi assaltado no entorno da escola. Os criminosos roubaram tudo que ele levava e o deixaram na rua apenas de cueca. Depois disso, o jovem passou a carregar a mochila para todos os cantos.

Por conta da mochila inseparável, uma professora teria perguntado: "Tá traficando dentro da escola?". Willian se sentiu humilhado, se trancou dentro de casa e deixou o colégio.

Voltou a estudar com a ajuda da tia, com quem morou por dois anos. Antes de ser morto, estava cursando o 2º ano do Ensino Médio, na Educação de Jovens e Adultos.

Recentemente, segundo relatos, o jovem navegava na internet na maior parte do tempo e estava cada vez mais isolado.

"As pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo na cabeça dele. Ficava na internet o tempo todo, não incomodava, não gritava, não brigava, não xingava, ficava despercebido mesmo", disse a professora.

Willian tinha pouquíssimos amigos, mas era muito próximo dos primos, dois meninos da mesma faixa etária. Um deles abordou Maria no velório e disse: "Você deu aula para ele, você sabe que ele não é ruim".

Segundo a professora, toda a família está muito abalada e o cenário é de desespero total. Os parentes conversaram sobre não acessar as redes sociais neste período, para evitar comentários negativos.