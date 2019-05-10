Home
Professor de Instituto Federal surta e faz alunos reféns em Cuiabá

Roberto Solto enfrenta um quadro depressivo e teve um surto; durante 30 minutos, ele ficou no local com um machado e um facão, com o qual afiava uma estaca de madeira