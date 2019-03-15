Professor armado com faca e besta invade secretaria de Educação do DF

No Twitter, o secretário Rafael Parente confirmou a invasão do professor. "É fato que um homem entrou armado na Sede I agora. Ele já foi preso e não conseguiu agir", escreveu. Parente também divulgou na rede social a determinação do governador em exercício, Paco Britto, de afastar o professor. "Secretário, determino o afastamento imediato e abertura de PAD do professor que entrou armado.