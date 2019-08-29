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Crise ambiental

Produtora de salmão considera interromper compras de soja do Brasil

A norueguesa Mowi, informou que considera interromper as compras, caso a situação do desmatamento na Amazônia não melhore

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 05:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 05:37
Soja Crédito: Pixabay
A maior produtora mundial de salmão, a norueguesa Mowi, informou que considera interromper as compras de soja do Brasil, caso a situação do desmatamento na Amazônia não melhore. O anúncio foi feito em comunicado divulgado pela empresa n noite desta quarta-feira (28). "O tratamento dado à Amazônia é inaceitável. A Mowi terá de considerar a possibilidade de encontrar outros fornecedores de matérias-primas para ração, a não ser que a situação melhore", afirmou a diretora de Sustentabilidade da companhia, Catarina Martins.
A companhia utiliza soja para alimentação de peixes de suas unidades de piscicultura e também para fabricação de ração animal para terceiros. "A Mowi adquire (soja) de fornecedores certificados, e pode garantir que nossos suprimentos não estão atualmente vinculados ao desmatamento ou às violações dos direitos humanos", acrescenta Catarina, no comunicado.
A empresa relatou que os seus contratos de importação de oleaginosa preveem aquisição somente de matéria-prima com garantia dos padrões internacionais de sustentabilidade ambiental, como a certificação ProTerra. "No entanto, é importante que nós e todos os outros que compram produtos do Brasil afirmemos claramente que a floresta tropical deve ser preservada e que a situação atual é inaceitável", observa a executiva de sustentabilidade da companhia norueguesa.
Segundo a própria empresa, sua fábrica de ração produziu 348 mil toneladas do suprimento em 2018. A Mowi informou também que não utiliza soja transgênica como matéria-prima.

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