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Incêndio na Amazônia

Procurador diz que PM do Pará negou ajuda ao Ibama

"A Polícia Militar nos últimos meses tem recusado apoio ao Ibama para esse tipo de operação."

Publicado em 

07 set 2019 às 12:11

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 12:11

Incêndio na Amazônia Crédito: Reprodução/TV Globo
A Polícia Militar do Pará negou ajuda pedida pelo Instituto de Meio Ambiente (Ibama) para combater o chamado "dia do fogo" na Amazônia, segundo o procurador Ricardo Negrini, do Ministério Público Federal (MPF).
"Pedimos na época para que fosse feito algo para evitar isso, e o Ibama não conseguiu fazer porque não tem condições de garantir a própria segurança sozinho. E, quando pediu apoio, a Polícia Militar recusou no Estado do Pará", disse.
"Verificamos em Belém que a Polícia Militar nos últimos meses, principalmente em junho e julho, tem recusado apoio ao Ibama para esse tipo de operação." O "dia do fogo" foi convocado para 10 de agosto em Novo Progresso, no sudoeste do Pará.
O MPF no Pará recomendou à Secretaria de Segurança Pública e ao comandante da PM que autorizem, imediatamente, o apoio da corporação para ações de fiscalização do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) contra o desmate na Amazônia. Em nota, a Secretaria de Segurança informou que vem mantendo o apoio. O Ibama não foi localizado.

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