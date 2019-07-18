Redes sociais

Procon notifica FaceApp, Apple e Google

O app, sucesso nas redes sociais, simula faces em idades avançadas

Publicado em 18 de julho de 2019 às 23:54 - Atualizado há 6 anos

Xuxa, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e Juliana Paes: famosos se divertem com app de envelhecimento na web Crédito: Montagem Gazeta Online

A Fundação Procon de São Paulo notificou nesta quinta (18) o aplicativo FaceApp e as empresas Apple e Google, proprietárias das lojas virtuais que disponibilizam o aplicativo. De acordo com o Procon, as empresas deverão esclarecer a a políticas de coleta, armazenamento e uso dos dados dos consumidores que utilizam o aplicativo de celular.

“Informações divulgadas na imprensa afirmam que a licença para uso do aplicativo contém cláusula que autoriza a empresa a coletar e compartilhar imagens e dados do consumidor, sem explicar de que forma, por quanto tempo e como serão usados. E ainda, essas permissões não estão disponíveis em língua portuguesa”, destacou a entidade em nota.

, da Google) e Apple Store (para o sistema operacional iOS), virou febre nas redes sociais. O aplicativo faz edição e aplicação de filtros em imagens, como a simulação das faces em idades mais avançadas ou em outros gêneros.

O programa é anunciado como uma ferramenta para melhorar fotos e criar simulações por meio de filtros. Especialistas apontam que o aplicativo pode trazer uma série de riscos à privacidade do usuário e viola a legislação brasileira ao afirmar que poderá ser regido por leis de outros países.

