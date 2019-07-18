Home
>
Brasil
>
Procon notifica FaceApp, Apple e Google

Procon notifica FaceApp, Apple e Google

O app, sucesso nas redes sociais, simula faces em idades avançadas

Agência Brasil

Publicado em 18 de julho de 2019 às 23:54

 - Atualizado há 6 anos

Xuxa, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e Juliana Paes: famosos se divertem com app de envelhecimento na web Crédito: Montagem Gazeta Online

A Fundação Procon de São Paulo notificou nesta quinta (18) o aplicativo FaceApp e as empresas Apple e Google, proprietárias das lojas virtuais que disponibilizam o aplicativo. De acordo com o Procon, as empresas deverão esclarecer a a políticas de coleta, armazenamento e uso dos dados dos consumidores que utilizam o aplicativo de celular.

Recomendado para você

Cruz-Maltino sofre gol no primeiro tempo, mas vira na etapa final com Rayan e Vegetti

Vasco vence Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Presa na Itália desde julho, deputada aguarda processo de extradição ao Brasil; parlamentar foi condenada à perda de mandato pelo STF, mas deputados votaram para salvá-la

Moraes anula votação que salvou Zambelli e manda Motta dar posse a suplente

A denúncia foi feita por outro homem que também mantinha um relacionamento com a mãe da criança; os indícios dos abusos estavam no celular da mãe

Casal é preso por abusar e filmar criança de 3 anos em SP

“Informações divulgadas na imprensa afirmam que a licença para uso do aplicativo contém cláusula que autoriza a empresa a coletar e compartilhar imagens e dados do consumidor, sem explicar de que forma, por quanto tempo e como serão usados. E ainda, essas permissões não estão disponíveis em língua portuguesa”, destacou a entidade em nota.

O FaceApp, disponível nas lojas de aplicativos Play Store (para o sistema operacional

Android

, da Google) e Apple Store (para o sistema operacional iOS), virou febre nas redes sociais. O aplicativo faz edição e aplicação de filtros em imagens, como a simulação das faces em idades mais avançadas ou em outros gêneros.

O programa é anunciado como uma ferramenta para melhorar fotos e criar simulações por meio de filtros. Especialistas apontam que o aplicativo pode trazer uma série de riscos à privacidade do usuário e viola a legislação brasileira ao afirmar que poderá ser regido por leis de outros países.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Apple

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais