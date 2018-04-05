Primeiro quarteirão cultural do Rio homenageia Marielle Franco

Secretaria municipal de Cultura do Rio inaugura local nesta quinta-feira, na Cinelândia Crédito: Divulgação

A vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março, dará nome ao primeiro Quarteirão Cultural do Rio. O espaço será instalado nas Ruas Álvaro Alvim e Alcindo Guanabara, na Cinelândia, em frente à Câmara Municipal. A inauguração será nesta quinta-feira, às 18h. A secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, lembra que uma das lutas de Marielle era por acesso e promoção da cultura para todos, independente de classe social, cor da pele ou religião.

 Esse é o espírito do quarteirão, um espaço para receber diferentes manifestações, estimular a ocupação das ruas e promover a cidadania cultural entre todos os carioca. Além disso, vale ressaltar que este, o primeiro inaugurado, fica ao lado da Câmara de Vereadores, onde durante mais de 15 meses Marielle atuou a favor da população.

O objetivo, segundo a secretaria de Cultura, é desburocratizar a realização de atividades culturais e artísticas em vias localizadas em reconhecidos e tradicionais polos de cultura, gastronomia e lazer. O local foi instituído pelo Decreto nº 44229, do prefeito Marcelo Crivella, publicado no Diário Oficial de 30 de janeiro. O decreto regulamenta a Lei nº 6.038, de autoria dos vereadores Rosa Fernandes (MDB) e Renato Moura (PDT).

Em nota, a direção do Teatro Rival Petrobras, uma das principais casas de show do Rio e localizada na Rua Álvaro Alvim, afirma que "o quarteirão cultural é uma luta muito antiga", e que esse ato oficializa uma tradição da boemia carioca. A nota informa ainda que a iniciativa representa "a possibilidade de retomar a agitação desse longo processo de resistência cultural que o teatro representa". A direção mostra-se sensibilizada com a homenagem a Marielle, que, segundo a nota, tanto frequentou o Rival.

MAIS QUATRO QUARTEIRÕES EM BREVE

O funcionamento do Quarteirão Cultural Marielle Franco será de quinta a domingo e nos feriados: às quintas, de 18h às 22h; sextas, sábados e véspera de feriado, de 18h às 3h do dia seguinte; domingos e feriados, de 12h às 22h. Nesses horários, será proibido o estacionamento de veículos ao longo da Álvaro Alvim e da Alcindo Guanabara.

Esse é o primeiro dos quarteirões culturais que a Secretaria municipal de Cultura vai implantar da Zona Sul à Zona Oeste da cidade, incluindo áreas como o Ponto Chic, em Padre Miguel, o próximo a ser inaugurado, em data ainda não definida; a Pedra do Sal, na Zona Portuária; a Praça Tiradentes, no Centro; e ainda o Aterro do Flamengo.