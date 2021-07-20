Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Primeiro-ministro promete proteger saúde dos japoneses durante Olimpíada
Em meio à pandemia

Primeiro-ministro promete proteger saúde dos japoneses durante Olimpíada

. Os japoneses já demonstraram temor de que o número de casos de Covid-19 cresça no país com a entrada de milhares de estrangeiros durante a realização da Olimpíada

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 20:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jul 2021 às 20:04
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
Diante da oposição de parte do público aos Jogos Olímpicos, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, prometeu nesta terça-feira, pelo horário local, proteger a saúde e a segurança do seu povo, apesar das ameaças da pandemia. Os japoneses já demonstraram temor de que o número de casos de Covid-19 cresça no país com a entrada de milhares de estrangeiros durante a realização da Olimpíada.
"O mundo está encarando muitas dificuldades. Mas podemos ter sucesso na realização dos Jogos. Isso precisa ser comunicado a partir do Japão para o resto do mundo. Vamos proteger a saúde e a segurança do público japonês", declarou o político em reunião fechada com diversos dirigentes esportivos, na capital japonesa.
Suga admitiu que a preparação olímpica sofreu "contratempos", mas tentou mostrar otimismo em seu discurso. "Mas a vacinação começou e, depois de um longo túnel, a saída está agora no nosso campo de visão." De acordo com o político, pouco mais de 21% da população japonesa (de um total de 126 milhões de habitantes) já se vacinou.
Apesar disso, especialistas em saúde no Japão condenaram a realização da Olimpíada neste momento, principalmente depois que as autoridades locais decretaram estado de emergência, às vésperas do início dos Jogos. Os casos aumentaram nos últimos dias e causou maior reprovação por parte do público. Afinal, dezenas de milhares de estrangeiros começaram a chegar ao país nos últimos dias, entre atletas, oficiais, estafes, pessoal técnico e imprensa dos mais diferentes cantos do planeta.
Presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach apoiou as palavras do primeiro-ministro. "Bilhões de pessoas ao redor do mundo vão acompanhar e curtir os Jogos Olímpicos. Eles vão admirar o povo japonês pelo que eles conquistaram", disse o dirigente, referindo-se à mensagem de paz, solidariedade e resiliência que a organização da Olimpíada pretende enviar ao público em geral.
Bach afirmou ainda que o cancelamento dos Jogos nunca foi uma opção porque "o COI nunca abandona seus atletas". A Olimpíada estava marcada inicialmente para 2020, mas foi adiada para este ano por causa da pandemia.
As disputas esportivas vão começar nesta quarta-feira, no futebol e no softball, dois dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para as 8hs (horário de Brasília) de sexta-feira.

LEIA MAIS SOBRE OS JOGOS:

Reveja a primeira live da equipe de A Gazeta que cobrirá os Jogos de Tóquio

Time Brasil em Tóquio será o maior em Jogos Olímpicos fora do país

Tóquio: cultura, tradições e tecnologia nos Jogos Olímpicos

Espírito olímpico e símbolos preservam a essência dos Jogos

Veja a lista dos atletas do ES que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Japão Tóquio Mundo Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados