PRF prende traficante internacional russo de animais silvestres no RJ Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada de hoje (18) um biólogo russo que fazia tráfico internacional de animais para fins científicos (biopirataria). A prisão ocorreu na BR-116, altura do município de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. A BR-116 tem início no município de Fortaleza (CE) e termina em Jaguarão (RS), na fronteira com o Uruguai.

O traficante internacional foi preso com cerca de 200 animais vivos, sendo 50 aracnídeos de espécies variadas, 80 besouros, 25 sapos e 20 lagartos. Os animais estavam na bagagem de mão do traficante. Segundo informou a PRF, o criminoso “não possuía passaporte original consigo, pois o documento já havia sido retido pela Polícia Federal em São Paulo, quando foi preso no início deste ano”. O homem confessou que levaria os animais para a Rússia, com finalidade de pesquisa.

Em São Paulo, na madrugada de 20 de janeiro, foi preso pela Polícia Federal o russo Kyrill Kravchenko, de 35 anos, no Aeroporto Internacional de Cumbica, quando passava pelo raio-X com destino a San Petersburgo, na Rússia, onde pretendia vender mais de 100 animais silvestres vivos, como lagartos e sapos de espécies diversas, aranhas e peixes, acondicionados em garrafas e potes de plástico.

A PRF, entretanto, não confirmou se trata do mesmo homem. A corporação tem por norma não informar a identificação de presos, de acordo com resposta enviada à Agência Brasil.

Diversidade

“Segundo o IBAMA [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis], ele é um conhecido traficante russo”, disse a PRF. A corporação destacou também que o Brasil é o país com maior diversidade biológica do planeta.

Os aracnídeos são um dos animais mais procurados pelo tráfico de animais silvestres e sua venda pode movimentar milhões de dólares por ano. “Isso porque compradores de diversas regiões do planeta se dispõem a pagar quantias bem altas por um único exemplar considerado raro, ou que tenha um atributo diferente dos demais”, explicou a PRF.