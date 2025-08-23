Polícia

Preso mata policial em delegacia, foge de moto e faz reféns no Amapá

O policial assassinado era casado e a esposa está grávida, no quinto mês de gestação; grupo de crise tenta libertar reféns e capturar o criminoso

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 10:16

Preso mata policial dentro de delegacia no Amapá Crédito: Reprodução | Instagram

O policial civil Mayson Viana de Freitas, 38 anos, morreu baleado na sexta-feira (22) durante a apresentação de um preso na Delegacia de Laranjal do Jari, no Amapá. O detento pegou a arma do policial e fez vários disparos contra a vítima. Depois, conseguiu fugir em uma moto, entrou em uma casa na passarela Vagalume e manteve reféns uma mulher e a filha de dez anos.

A Polícia Militar isolou o local e uma equipe de gerenciamento de crise começou um processo de negociação para libertar os reféns e capturar o criminoso. Além da PM, policiais civis e o Grupo Tático Aéreo atuaram na ocorrência. O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, César Vieira, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Costa Júnior, acompanham o caso.

O policial morto era casado e a esposa está grávida, no quinto mês de gestação. O governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), estava em Laranjal do Jari para participar da inauguração de uma quadra esportiva e da entrega de kits de alimentação. Ele cancelou a agenda e lamentou a morte do policial.

"Recebi consternado a notícia da morte do policial civil Mayson Viana de Freitas, vítima de um ato criminoso enquanto cumpria seu dever em defesa da sociedade", disse o governador. "Neste momento de dor, manifesto total solidariedade à família, em especial à esposa, que está grávida e com quem compartilhava esse período tão significativo de sua vida". A Polícia Civil também lamentou a morte e homenageou a vítima pela atuação na segurança pública do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta