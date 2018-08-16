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Pedidos de impugnação

Presidente do TSE decidirá quem é relator da candidatura de Lula

Barroso encaminhou a Rosa Weber o processo por conta de recurso da defesa do petista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 14:39

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 14:39

Barroso encaminhou a Rosa Weber o processo por conta de recurso da defesa do petista Crédito: Fellipe Sampaio /STF
O ministro Luís Roberto Barroso enviou para a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , ministra Rosa Weber, o processo do registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista havia recorrido ontem à noite alegando que o caso deveria ficar com outro relator, o ministro Admar Gonzaga, responsável pela análise de pedidos de impugnação da candidatura do ex-presidente apresentados pelo MBL e um candidato.
Em despacho, Barroso fez referência ao pedido da defesa de Lula para que Rosa decida quem deve cuidar do caso. No entanto, ele não citou o pedido da Procuradoria-Geral da República pela impugnação da candidatura de Lula.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entrou hoje com um novo recurso no TSE para acelerar a análise do registro da candidatura do ex-presidente. A procuradora explica que entrou com pedido de impugnação da candidatura do ex-presidente ontem às 20h48, por decorrência da inelegibilidade. Logo depois, às 21h23, a defesa de Lula apresentou recurso questionando o critério de distribuição do processo.
A defesa de Lula alegou que, como os pedidos de impugnação de sua candidatura protocolados antes do registro foram distribuídos por sorteio para o ministro Admar Gonzaga, caberia a ele ser ser o relator do caso.
Dodge pede que Lula já seja considerado notificado já que teve ciência do pedido, passando a contar desta data o prazo para apresentação de contestação.

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