Presidente do STJ confirma que está em lista de autoridades hackeadas

O ministro João Otávio de Noronha disse que não tem nada a esconder

Agência Brasil

Publicado em 25 de julho de 2019 às 23:44

 - Atualizado há 6 anos

João Otávio de Noronha, presidente do STJ, esteve no enterro de Gerson Camata Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, confirmou nesta quinta-feira (25) que foi alvo da atuação de hackers. Segundo o ministro, o fato foi comunicado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

De acordo com a Polícia Federal (PF), os quatro presos na terça-feira (23), sob a acusação de invasão do celular de Moro, também teriam roubado dados de mil vítimas, entre elas, diversas autoridades do Legislativo, Judiciário e do Executivo.

Segundo Noronha, Moro informou que o nome dele está na lista da PF de autoridades hackeadas. Em nota, o presidente declarou que pouco utilizava o aplicativo

Telegram

, principal alvo dos roubos de dados, e que não tem "nada a esconder".

ÍNTEGRA DA NOTA

"O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, confirma que recebeu a ligação do ministro da Justiça, Sergio Moro, informando que o seu nome aparece na lista das autoridades hackeadas. O ministro do STJ disse que está tranquilo porque não tem nada a esconder e que pouco utilizava o Telegram.

O ministro Moro informou durante a ligação que o material obtido vai ser descartado para não devassar a intimidade de ninguém. As investigações sobre o caso são de responsabilidade da Polícia Federal, a quem cabe responder sobre o caso."

Mais cedo, o Ministério da Justiça confirmou que o presidente Jair Bolsonaro também teve seu celular invadido.

